Криптовалюта Bitcoin за добу впала у ціні на 15,5% за даними різноманітних криптоплатформ.

Станом на 16.00 19 квітня вартість Bitcoin складає $38 тис. 810, повідомляє COINDESK.

Таким чином, за тиждень криптовалюта здешевшала на 32%.

Експерти вважають, що головною причиною падіння курсу є заяви Ілона Маска, який заявив про завершення продажу електромобілів Tesla за Bitcoin.

Також здешевлення криптовалюти може бути пов’язане з перевіркою Binance американською владою.

Bitcoin Ілона Маска

Після різкого падіння Bitcoin засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що компанія не продала жодного з накопичених Bitcoin.

Таким чином Маск відповів на звинувачення інтернет користувачів, які припустили, що у наступному кварталі компанія швидко почне розпродавати свою криптовалюту.

Після цієї заяви вартість Bitcoin впала з понад $56 тис. до $45 тис.