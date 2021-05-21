Факти тижня ICTV запускають авторський YouTube-канал

Команда підсумкової програми Факти тижня. 100 хвилин на ICTV презентувала новий YouTube-проєкт – Оксиген.

Це буде канал авторської журналістики, який допомагатиме прорватися крізь медійний шум і зрозуміти, що насправді рухає подіями у світі і нашому житті.

Команда Фактів тижня вже 15 років готує один з найяскравіших проектів українського телевізійного простору.

Після кожного ефіру випуски та сюжети викладаються в мережі, де набирають сотні тисяч, а подекуди й мільйони переглядів.

Однак життя дарує стільки цікавого матеріалу, що все неможливо втиснути навіть у дві години ефіру. Тому окремий контент робитиметься для YouTube-каналу Оксиген. Команди Оксани Соколової.

– Тут ми будемо розповідати простою мовою, як це вміємо робити, про явища, які змінюють світ і наше життя. Пояснювати: як це розуміти? що означає? до чого веде? Ми будемо розбирати феномени. Показувати людей, які нас вразили і яких не зустрінеш на вулиці. Ми будемо досліджувати скандали, про які усі говорять. Заходити туди, де стороннім вхід заборонений. І традиційно випробовувати все на собі, – розповідає керівниця проєкту Оксана Соколова.

Оксана додає, що це буде канал авторської журналістики. Від крутих авторів, які завжди знаходять несподівані ракурси подій, яким завжди є що сказати. І чиї матеріали – як ковток кисню.

У першому відео на каналі журналіст Максим Крапівний досліджує феномен всенародної любові до Олега Винника.

Користувачі дізнаються, чому його пісні звучать звідусіль, а армія фанатів – одна з найактивніших в українському шоу-бізнесі.

Аби докопатись до причин, автори запустили власний челендж у соцмережах. Що з того вийшло? Все на Оксигені.

Відвідати YouTube-канал можна за посиланням: https://youtu.be/FixaZ2e-fcs.