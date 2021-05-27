Як приховати лайки в Instagram (Інстаграм)

Instagram є однією з найпопулярніших соціальних мереж у всьому світі. Тому не дивно, що розробники платформи кожного дня намагаються її удосконалювати.

Тепер в Instagram можна приховувати лайки під власними публікаціями. Таким чином, інші користувачі не зможуть бачити, скільки вподобань набирають ваші фото. В той же час, власники акаунтів, як і раніше, зможуть відстежувати статистику активності аудиторії.

Крім цього, користувачі Instagram можуть активувати функцію, щоб не бачити кількість лайків під публікаціями інших користувачів.

Як приховати лайки в Instagram – читайте в інструкції Фактів на ICTV.