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Як приховати лайки в Instagram
Факти / Lifestyle / Інтернет
Валентина Чорна |
Як приховати лайки в Instagram

Як приховати лайки в Instagram

Instagram є однією з найпопулярніших соціальних мереж у всьому світі. Тому не дивно, що розробники платформи кожного дня намагаються її удосконалювати.

Тепер в Instagram можна приховувати лайки під власними публікаціями. Таким чином, інші користувачі не зможуть бачити, скільки вподобань набирають ваші фото. В той же час, власники акаунтів, як і раніше, зможуть відстежувати статистику активності аудиторії.

Крім цього, користувачі Instagram можуть активувати функцію, щоб не бачити кількість лайків під публікаціями інших користувачів.

Як приховати лайки в Instagram – читайте в інструкції Фактів на ICTV.

Крок 1. Відкрийте свій акаунт в Instagram

Відкрийте додаток Іnstagram та оберіть будь-яку свою публікацію. Потім натисніть на три крапки, які знаходяться над фото.

  • instagram
  • instagram
  • instagram
  • instagram
Як приховати лайки в Instagram / 2 фотографии

Крок 2. Приберіть кількість позначок Подобається

Натисніть на функцію Прибрати кількість позначок Подобається.

Таким чином інші користувачі не зможуть бачити кількість лайків під вашими публікаціями.

  • Як приховати лайки в Instagram (Інстаграм)
  • instagram
  • Як приховати лайки в Instagram (Інстаграм)
  • instagram
Як приховати лайки в Instagram / 2 фотографии

Крок 3. Зайдіть у налаштування конфіденційності

Для цього потрібно повернутися на головну сторінку свого профілю та натиснути на три лінії, які знаходять у правому верхньому куті. Потім натисніть Налаштування та оберіть категорію Конфіденційність.

  • instagram
  • instagram
  • instagram
  • instagram
  • instagram
  • instagram
Як приховати лайки в Instagram / 3 фотографии

Крок 4. Приховайте кількість лайків

Серед запропонованих категорій натисніть на Дописи. А потім активуйте функцію, яка приховає кількість лайків та переглядів в Instagram.

Таким чином ви зможете бачити кількість лайків під публікаціями інших користувачів.

  • instagram
  • instagram
  • instagram
  • instagram
Як приховати лайки в Instagram / 2 фотографии

Фото: Depositphotos

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