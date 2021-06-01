Дудл до Дня захисту дітей: історія та символіка свята

Першого червня Google випустив дудл, присвячений Міжнародному дню захисту дітей.

Це свято було засновано рішенням Міжнародної демократичної федерації жінок в 1949 році, а вперше відзначався вже наступного року і з тих пір святкується щорічно.

День захисту дітей – нагадування суспільству щодо необхідності захищати права дитини, щоб вони росли і вчилися в здоровій обстановці, а надалі самі стали хорошими батьками та гідними громадянами своєї країни.

У багатьох країнах першого червня проходять різні масові, розважальні та культурні заходи для дітей.

У Міжнародного дня дітей є прапор – фігурки дітей – червона, жовта, синя, біла і чорна – вони символізують різноманітність та терпимість. Фігурки розташовані навколо знаку землі, який позначає наш спільний дім.

Значок розташований на зеленому тлі, що є символом зростання і родючості.

Свято отримало широку підтримку в країнах соціалістичного боку. Так, наприклад, за часів СРСР першого червня в школах починалися літні канікули.

Дудл на честь Софії Стріенской

13 травня Google випустив новий дудл, який присвячений польської художниці і викладачки Софії Стріенской.

Цього року виповнилося 130 років від дня її народження Стріенской.

Ілюстрацію для Google виконала художниця з Польщі Діксі Леоте.