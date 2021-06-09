9 червня у Києві стартує плей-оф частина кіберспортивного турніру WePlay AniMajor 2021 у дисципліні Dota 2.

У боротьбі за призовий фонд у розмірі $500 тис. зійдуться 12 найкращих команд з усього світу. Шість команд вже вибули з турніру після групового етапу.

Також команди отримають бали Dota Pro Circuit, що важливо для кіберспортсменів, які намагаються потрапити на The International.

Спостерігати за чемпіонатом можна на Youtube-каналі Факти ICTV, де щодня транслюватиметься повний день матчів.

Нині розклад змагань виглядає так:

9 червня:

Team Aster проти T1 – 12.00;

Alliance проти PSG.LGD – 15.00;

Virtus.Pro проти Team Nigma – 18.00;

Quincy Crew проти NoPing Esports – 21.00.

10 червня:

TNC Predator проти команди, що програла у першому матчі – 12.00;

Team Spirit проти команди, що програла у другому матчі – 15.00;

Vici Gaming проти команди, що програла у третьому матчі – 18.00;

Evil Geniuses проти команди, що програла у четвертому матчі – 21.00.

Розклад матчів доповнюватиметься разом з розвитком подій на чемпіонаті. Фінал відбудеться 13 червня, в якому переможці нижньої сітки зіграють з лідерами верхньої сітки.

Кваліфікація на The International 2021

Нині найбільшу кількість балів для кваліфікації на турнір The International 2021 мають команди Evil Geniuses (1250), Virtus.pro (1200), Invictus Gaming (1100) та Team Secret (950).

Тому WePlay AniMajor 2021 є чудовою нагодою для багатьох команд, щоб завоювати своє місце на найбільшому чемпіонаті з Dota 2.