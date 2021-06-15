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Факти / Lifestyle / Інтернет
Владислава Ткаченко |

Favbet продовжує розіграш 21 авто!

Розіграш авто

Favbet запускає другий етап масштабного промо-заходу з розіграшем авто та цінних призів. А ще у компанії підбили підсумки минулого розіграшу.

Favbet продовжує масштабну кампанію з розіграшем 21 автомобіля. Промо-захід проходить у три етапи по шість тижнів.

Щотижня розігруватимуть п’ять автомобілів Ford Ecosport, а у фіналі — Jaguar XE, а також безліч цінних тематичних призів. Другий етап стартує в період Євро 2020.

Favbet продовжує слідувати стратегії та змінювати сприйняття індустрії беттінгу. Одне з завдань — збільшити довіру до розіграшів та продемонструвати, що виграти може кожен.

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Реальні люди, реальні емоції, які показують, що значить бути всередині гри.

Перший етап розіграшу закінчився на початку квітня. Призи знайшли своїх щасливих власників. Назар з Тернополя та Григорій з Києва стали власниками Ford Ecosport, а киянка Любов виграла головний приз — Jaguar XE.

Щоб подарувати максимум емоцій від перемоги і зробити цей виграш особливим, компанія залучила легенд українського футболу В’ячеслава Шевчука та Артема Мілевського.

Вони зателефонували щасливцям та сповістили радісну новину. Що відчували та які емоції пережили переможці — у відео.

Хочеш відчути гру і пережити такі самі емоції? Достатньо зареєструватися та зробити прогноз на будь-яку спортивну подію. Будь всередині гри.

Favbet і Banda руйнують стереотипи про ставки

У Favbet презентували новий відеоролик, створений креативним агентством Banda та продакшн-студією shelter.film. Уперше в історії українського беттінгу в роликах не закликають глядача робити ставки, а говорять із ним про емоції від гри.

Еталоном комунікації для креативників стали британські букмекерські компанії, що працюють зі споживачем максимально інтелігентно. За режисерську роботу відповідальний Марек Партіс.

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