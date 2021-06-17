Spotify запустив Greenroom — це аналог Clubhouse

Шведський стримінговий сервіс потокового аудіо Spotify презентував конкурента популярного застосунку Clubhouse. Аудіоплатформа компанії отримала назву Greenroom.

У березні Spotify придбав Betty Labc, компанію, яка створила аудіо-застосунок Locker Room. Згодом вони повідомили, що працюють над тим, щоб розширити функціонал Locker Room. Сервіс отримав назву Greenroom, який запустили у 135 країнах світу 16 червня.

У Google Play та App Store застосунок вже доступний для завантаження.

Застосунок Greenroom має дещо схожий дизайн зі Spotify. У ньому можна усім користувачам створювати або приєднуватися до кімнат для розмов.

У Spotify зазначили, що для авторизації у застосунку можна використати дані для входу до Spotify.

— Greenroom розвиватиметься в міру того, як ми дізнаємося більше про те, чого хочуть автори і слухачі. Ми також додамо захопливі нові програми про музику, культуру і розваги в доповнення до спортивного контенту, яким славилася Locker Room, — йдеться в повідомленні компанії.

Також у компанії повідомили, що невдовзі запустять Spotify Creator Fund, який допоможе творцям аудіо в прямому ефірі монетизувати свою роботу.

У квітні у соцмережі Facebook з’явиться низка аудіофункцій. Зокрема, сервіс подкастів та аудіочат із запрошеними спікерами.

Також у мобільному застосунку планують запустити аудіокімнату Live Audio Rooms, де група користувачів зможе спілкуватися один з одним в спеціальних кімнатах. Функція буде схоже на застосунок Clubhouse.

Джерело: Spotify