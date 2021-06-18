В Дія City ми зробили особливі умови для стартапів – Борняков

18 червня в Києві на НСК Олімпійський відбувся український Форум інтернет-діячів iForum 2021, що об`єднав представників ІТ-бізнесу, органів влади та експертів галузі.
Під час свого виступу заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков розповів про Український фонд стартапів та як запровадження Дія City сприятиме роботі таких компаній в Україні.
Він зазначив, що Фонд є найбільшим ангельським інвестором в Україні, де стартап фактично може отримати від держави $85 тис. на розвиток.
За його словами Фонд надає три види грантів на різних етапах. Втім, важливо, аби компанії після отримання грантів хотіли лишатися в Україні.
– Саме тому в Дія City ми зробили особливі умови для стартапів, – констатував Борняков.
Він розповів, що запровадження спец. режиму надасть стартапам найкращі податкові умови у Східній Європі. Також в Україні запрацюють поширені світові практики.
– Ми зробимо так, щоб тут працювало багато конструкцій, які є стандартом венчурного інвестування в світі. Це буде в Україні і не треба буде нікуди виїжджати – заявив заступник міністра.
Дія City – це спеціальний правовий режим для ІТ-індустрії в Україні, що має посприяти розвитку цифрової економіки, створенню вітчизняних інноваційних продуктів та розвитку ІТ-освіти в України. Верховна Рада ухвалила обидва законопроекти про Дія City в першому читанні.
Запровадження Дія City сприятиме приходу венчурних фондів
Компанії-резиденти Дія City матимуть найнижчі податкові ставки та можливість обирати, який корпоративний податок сплачувати: податок на виведений капітал чи податок на прибуток.
Запровадження цього спеціального режиму сприятиме приходу венчурних фондів в Україну.
Фото: Дія City