В Дія City ми зробили особливі умови для стартапів – Борняков

18 червня в Києві на НСК Олімпійський відбувся український Форум інтернет-діячів iForum 2021, що об`єднав представників ІТ-бізнесу, органів влади та експертів галузі.

Під час свого виступу заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков розповів про Український фонд стартапів та як запровадження Дія City сприятиме роботі таких компаній в Україні.

Він зазначив, що Фонд є найбільшим ангельським інвестором в Україні, де стартап фактично може отримати від держави $85 тис. на розвиток.

За його словами Фонд надає три види грантів на різних етапах. Втім, важливо, аби компанії після отримання грантів хотіли лишатися в Україні.

– Саме тому в Дія City ми зробили особливі умови для стартапів, – констатував Борняков.

Він розповів, що запровадження спец. режиму надасть стартапам найкращі податкові умови у Східній Європі. Також в Україні запрацюють поширені світові практики.

– Ми зробимо так, щоб тут працювало багато конструкцій, які є стандартом венчурного інвестування в світі. Це буде в Україні і не треба буде нікуди виїжджати – заявив заступник міністра.

Дія City – це спеціальний правовий режим для ІТ-індустрії в Україні, що має посприяти розвитку цифрової економіки, створенню вітчизняних інноваційних продуктів та розвитку ІТ-освіти в України. Верховна Рада ухвалила обидва законопроекти про Дія City в першому читанні.

Запровадження Дія City сприятиме приходу венчурних фондів

Компанії-резиденти Дія City матимуть найнижчі податкові ставки та можливість обирати, який корпоративний податок сплачувати: податок на виведений капітал чи податок на прибуток.

Запровадження цього спеціального режиму сприятиме приходу венчурних фондів в Україну.

Фото: Дія City