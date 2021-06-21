Google приурочив новий дудл до дня літнього сонцестояння

У понеділок, 21 червня, в день літнього сонцестояння в Північній півкулі починається астрономічне літо. Google присвятив цим фактом свій новий дудл.

Літнє сонцестояння – явище, при якому нахил осі обертання Земної кулі в напрямку від Сонця приймає найменше значення.

Залежно від зсуву календаря, літнє сонцестояння відбувається 20 або 21 червня. Цього року це явище спостерігалося в ніч з неділі на понеділок приблизно в 03.32. Після цього день в нашій півкулі йде на спад, тоді у південній – навпаки.

Цікаво, що схожий дудл створено і для південної півкулі, де сьогодні розпочалася астрономічна зима.

День літнього сонцестояння: прикмети і традиції

День літнього сонцестояння ще з давніх-давен вважається дуже містичним.

У наших предків було безліч прикмет і повір’їв на цей день.

Детальніше про традиції і прикмети на день літнього сонцестояння читайте в матеріалі Фактів ICTV.