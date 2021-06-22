YouTube виграв справу щодо авторського права у суді ЄС

Головний суд Європейського союзу зняв відповідальність з відеохостингу YouTube за розміщення на платформі користувачами ресурсу музики або відео, захищених авторським правом.

Згідно із заявою, модератори онлайн-платформи автоматично не є розповсюджувачами захищеного авторськими правами контенту, який розміщують користувачі.

Суд ЄС розглянув дві справи про порушення авторських прав щодо завантаженого контенту, передані Федеральним судом Німеччини.

Музичний продюсер Френк Петерсон подав позов проти YouTube та Google через розміщення на платформі відеохостингу у 2008 році низки медіапродуктів. Ці записи розмістили користувачі YouTube без його дозволу.

Також видавець Elsevier та служба хостингу файлів Cyando у Німеччині подали позов проти YouTube. У 2013 році користувачі ресурсу розмістили на платформі їхню інтелектуальну власність.

У своїй постанові суд заявив, що такі платформи не можуть автоматично залучатися до відповідальності за завантаження музики або відео з авторськими правами.

Однак модераторів відеохостингу можуть притягнути до відповідальності, якщо ресурс не впровадив технологічні інструменти для усунення порушень авторських прав з боку користувачів.

Крім того, YouTube можуть притягнути до відповідальності у випадку, якщо стане відомо про порушення авторського права на платформі, а модератори відмовляться видалити контент або заблокувати доступ до нього.

Джерело: Xinhua