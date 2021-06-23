За сприяння Ініціативи Чисте Небо популярні піратські онлайн-кінотеатри включено до міжнародного blacklist WIPO ALERT Database

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) додала перші нелегальні сайти, подані Україною, в міжнародну базу даних WIPO ALERT Database.

Міжнародний blacklist WIPO ALERT допомагає правовласникам, зацікавленим у припиненні основного джерела доходів піратських сайтів — інтернет-реклами (за принципом follow the money), а також тим брендам, які прагнуть уникнути асоціації своїх товарів чи послуг із незаконними сайтами (brand safety).

Наприкінці 2020 року ВОІВ та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підписали Меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким Мінекономіки приєдналося до WIPO ALERT Database, отримавши статус уповноваженого учасника і можливість розміщувати на платформі національні списки сумнівних сайтів.

Вперше на платформу були таким чином внесені чотири ресурси, що незаконно транслюють фільми та серіали: rezka.ag, ex-fs.net, seasonvar.ru, kinogo.zone.

— Будь-які національні креативні та рекламні індустрії так чи інакше пов’язані зі світовими, зокрема загальною для всіх проблемою піратства. Тому участь України в проекті ВОІВ — це зміцнення її ролі в міжнародних процесах щодо захисту інтелектуальної власності, що підвищує статус та імідж країни. Впевнений, що винесення ресурсів, до яких є претензії українських правовласників, на міжнародний рівень допоможе поліпшити захист легального контенту. Результати роботи національного blacklists.org.ua підтверджують ефективність такого сервісу: за три роки його існування на піратських сайтах припинили розміщувати рекламу великі рекламні агентства та бренди, а це суттєві бюджети, які не пішли до піратів, – сказав керівник Ініціативи Чисте небо В’ячеслав Мієнко.

На його думку, наявність піратського ресурсу в міжнародному чорному списку матиме більш переконливий голос у діалозі з рекламним ринком і брендами, яким небайдужа їхня репутація.

— Подачею перших ресурсів ми перевірили алгоритми взаємодії та переконалися, що механізм працює. Наша наступна мета — переміщення ресурсів з національного до міжнародного чорного списку, а це на сьогодні — понад тисячі ресурсів. Для рекламних агентств — це ще й про зручність використання, оскільки у платформи ВОІВ є API. Я радий, що Ініціатива Чисте небо взяла ключову участь у створенні для правовласників такого інструменту для боротьби з піратством, — зазначив він.

Андрій Демчук, директор Департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності Мінекономіки, зазначає, що навіть якщо державні органи блокують доступ до піратських сайтів на території своєї країни, доступ до них може залишатися відкритим в інших країнах, а отже, вони продовжуватимуть отримувати прибуток від розміщення реклами.

Завдяки платформі WIPO ALERT рекламні агентства зможуть уникати ситуацій порушення авторського права в інтернеті, зменшуючи прибуток таких сайтів і захищаючи ділову репутацію власників брендів, які вони рекламують.

Також Андрій Демчук додав, що Мінекономіки, крім платформи WIPO ALERT, співпрацює з ВОІВ ще за трьома великими проектами: Національний навчальний центр інтелектуальної власності, мережа центрів підтримки технологій та інновацій в Україні, альтернативне вирішення спорів у сфері ІВ.

Олександр Папуця, керівний партнер SmartSolutions Law Group, роз’яснив, що згідно з положеннями Меморандуму сайтом, що викликає стурбованість, вважається онлайн веб-ресурс, який обґрунтовано підозрюється в умисному порушенні або сприянні порушенню авторського права і суміжних прав, незалежно від того, чи здійснюється це в країні його створення або в будь-якому іншому місці.

Водночас для включення такого сайту в міжнародний список WIPO ALERT встановлення факту порушення закону в судовому порядку не є обов’язковим.

Адвокат SmartSolutions Law Group Віталій Волошин додав, що учасники ринку інтернет-реклами мають можливість доступу до національного списку сайтів на платформі WIPO ALERT як уповноважені користувачі.

Цей статус надається ВОІВ за умови використання інформації виключно для того, щоб запобігти розміщенню реклами на сайтах, що викликають стурбованість, або для оцінки ефективності систем, які вже працюють для цього.

Для отримання статусу уповноваженого користувача потрібен висновок користувальницької угоди між рекламною компанією і ВОІВ. Водночас Мінекономіки як уповноважений учасник платформи WIPO ALERT може припинити (або відновити) доступ будь-якого користувача до національного списку. Доступ рекламним агентствам надається безкоштовно.

Схема подачі ресурсів на платформу така: правовласники проводять моніторинг ресурсів-порушників і щомісяця передають у Чисте небо список з підтвердженнями фактів піратства. Ініціатива верифікує інформацію зі свого боку і подає до Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економіки для включення в глобальну платформу WIPO ALERT Database.

Про Ініціативу Чисте небо

Громадська спілка Ініціатива Чисте небо – некомерційне та неприбуткове об’єднання, створене з метою розвитку легального аудіовізуального продукту і боротьби з сайтами, що поширюють піратський контент.

Ініціатива нараховує понад 20 учасників та партнерів, серед яких групи StarLightMedia, Індустріальний телевізійний комітет (ІТК), Українська Антипіратська Асоціація (УАПА), компанії Recreativ, Volia, FILM.UA Group, Smartsolutions Law Group, Gemius, Getty Images, Publicis Group, асоціація ЄМА та інші – сайт ІЧН з детальнішою інформацією.