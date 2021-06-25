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Факти / Lifestyle / Інтернет
Каріна Зуєва |

У Steam стартував літній розпродаж зі знижками на Cyberpunk 2077

дитина грає в комп'ютер

В ігровому магазині Steam стартував літній розпродаж. Тепер геймери можуть поповнити свої бібліотеки, адже знижки отримали безліч ігор.

Розпродаж триватиме з 24 червня по 8 липня. Ціни зменшилися на 17-85%.

Серед ігор, які отримали знижки – Cyberpunk 2077, Star Wars, Titans, the Hunter, Death Stranding, Mass Effect Legendary Edition і інші.

Серед цікавих пропозицій:

  • Darkest Dungeon – 32 грн (знижка 80%);
  • Visage – 278 грн (знижка 35%);
  • Resident Evil 3 – 494 грн (знижка 67%);
  • Dark Soul II – 135 грн (знижка 75%);
  • Heroes of Hammerwatch – 79 грн (знижка 60%);
  • Metro Exodus – 202 грн (знижка 70%);
  • ARK: Survival Evolved – 125 грн (знижка 67%);
  • Cloudpunk – 84 грн (знижка 50%);
  • Beyond – 161 грн (знижка 50%);
  • Surviving Mars – 94 грн (знижка 75%).

Жанри ігор, які увійшли в літній розпродаж:

  • аніме;
  • стрілялки;
  • хоррор;
  • рольові;
  • наукова фантастика;
  • стратегії;
  • гонки та спорт;
  • детективи;
  • симулятори;
  • пригоди;
  • космос;
  • виживання тощо.

У Steam розпочався літній розпродаж

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Фото: Pixabay

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