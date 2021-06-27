У неділю, 27 червня Google присвятив свій новий дудл польському кінорежисеру та сценаристу Кшиштофу Кесльовському.

Дудл, присвячений Кшиштофу Кесльовському являє собою фрагмент обличчя режисера в окулярах у формі літери O у слові Google. Крім того, обличчя митця розділено на 2 зони – синю та червону. Так художник натякає на знаковий фільм режисера.

Кшиштоф Кесльовський – один із найважливіших творців в історії світового кіно другої половини ХХ століття.

Його темою у кіно стало дослідження моралі повсякденного життя через відверті зображення сучасної Польщі.

Він розпочинав свою кар’єру як режисер, що спеціалізується на документальних фільмах.

– У кожної людини два обличчя. Одне – для оточення, для вулиці, для роботи. Прийнято, щоби це було обличчя енергійної людини, якій от-от пощастить. Але справжнє обличчя інше…, – це теза зі стрічки Кесльовського Декалог. Фільм другий.

Такі слова задають правильний настрій для сприйняття його фільмів. Адже Кшиштоф Кисльовський – вразливий, відповідальний і самокритичний. Його кіно перетворилося на лабораторію для досліджень людського буття.

Після виходу в 1988 році Декалогу – десятигодинних телесеріалів, які розповідають про жителів житлового комплексу в Варшаві, – роботи Кесльовського отримали міжнародну популярність.

Його особисті дослідження людини і філософії соціуму досягли кульмінації в трилогії 1993-94 років Три кольори, кожна з яких відображає ідеали Французької революції.

Режисер помер 13 березня 1996 року у лікарні в Варшаві. Він не пережив операцію на серці.

Дудл, присвячений Кшиштофу Кесльовському являє собою фрагмент обличчя режисера в окулярах у формі літери O у слові Google.

Було кілька варіантів цього дудлу. І на усіх можна побачити лише обличчя режисера.