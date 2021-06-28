Новий дудл від Google присвячений Мері Ту Екс Ерлі: хто вона така

У понеділок, 28 червня, Google присвятив свій дудл Мері Ту Екс Ерлі.

Його було створено на честь жінки національності могавк, яка більше двох десятиліть боролася проти дискримінації за ознакою статі та виступала проти закону про індіанців, що позбавляв жінок статусу представника корінного народу.

Її боротьба привела до того, що парламент Канади в 1985 році прийняв поправку, що поновила статус жінок-індіанців.

Ерлі народилася 4 жовтня 1911 року. У 18 років вона переїхала до Нью-Йорка та одружилася на американському інженері ірландського походження, в результаті чого втратила статус індіанця.

Згідно з канадським законом від 1876 року, жінка, яка вийшла заміж на представникові некорінних народів, втрачала відповідний статус. Таким чином жінок-індіанців та їхніх дітей позбавляли права голосу та можливості жити в своїх громадах.

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У 1967 році Ерлі заснувала організацію Рівні права для індійських жінок. Надалі вона стала першою жінкою, чий статус індіанця було відновлено.