Євро-2020 у розпалі. Закінчився груповий етап і на черзі плей-офф. Набирає обертів і промозахід від FAVBET Забивай голи — вигравай Jaguar XE, де кожен охочий може взяти участь у перегонах бомбардирів та позмагатися за автівки.

Першим переможцем став Анатолій з Полтави. Який правильно спрогнозував результат поєдинку Нідерланди – Україна — більше двох забитих у грі.

Прогноз став щасливим для Анатолія. Відомий шоумен та ведучий Тимур Мірошниченко у прямому ефірі витягнув з кошика саме його ігровий номер. Тепер він власник новенького Ford EcoSport.

Промозахід проходить у три етапи по шість тижнів. Щотижня розігруватимуть п’ять автомобілів Ford Ecosport, а у фіналі — Jaguar XE, а також безліч цінних тематичних призів.

Другий етап триватиме в період Євро 2020.

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