Популярна соціальна мережа Instagram тестує нову функцію, яка схожа на Super Follows у конкурентній Twitter.

Новинку виявив програміст Алессандро Палуцці, і вона отримала назву Ексклюзивні історії.

Функція дозволяє публікувати ексклюзивний контент у своїх Stories в Instagram, доступний тільки підписникам.

Судячи зі скриншотів, якими поділився Палуцці, ексклюзивні історії виділяються в стрічці фіолетовим тегом – аналогічно, як і Stories для близьких друзів фарбуються зеленим. При натисканні на ексклюзивну історію програма повідомить, що її можуть переглянути лише підписники.

#Instagram is working on stories for fan clubs, exclusive stories visible only to fan club members ????

ℹ️ It is not possible to take screenshots of exclusive stories. pic.twitter.com/GAYvRFVBss

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 21, 2021