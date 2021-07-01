Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Інтернет
Микола Олефіренко |

Instagram стане платним: у соцмережі знайшли приховану функцію

Instagram в смартфоне

Популярна соціальна мережа Instagram тестує нову функцію, яка схожа на Super Follows у конкурентній Twitter.

Новинку виявив програміст Алессандро Палуцці, і вона отримала назву Ексклюзивні історії.

Функція дозволяє публікувати ексклюзивний контент у своїх Stories в Instagram, доступний тільки підписникам.

Читайте
Як приховати лайки в Instagram

Судячи зі скриншотів, якими поділився Палуцці, ексклюзивні історії виділяються в стрічці фіолетовим тегом – аналогічно, як і Stories для близьких друзів фарбуються зеленим. При натисканні на ексклюзивну історію програма повідомить, що її можуть переглянути лише підписники.

Саме нововведення перебуває на ранній стадії розробки, і представники Instagram не діляться додатковою інформацією. Раніше глава Instagram Адам Моссері вже розглядав можливість платних підписок всередині соцмережі.

Глобальні зміни в Instagram

Глава Instagram Адам Моссері повідомив, що незабаром відео в Instagram будуть відображатися в повноекранному режимі в новинних стрічках користувачів. Таким чином соціальна мережа стане повноцінним конкурентом TikTok і YouTube, які захопили ринок відеоконтенту.

За словами Адама, зміни торкнуться і повідомлень, але деталі вважає за краще не розкривати.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка