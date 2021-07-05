Джефф Безос в понеділок, 5 липня, залишає посаду генерального директора заснованої ним в 1994 році компанії Amazon. Повноваження переходять Ендрю Джессі, який керував компанією Amazon Web Services.

Безос водночас залишиться головою правління.

Нагадаємо, Безос заснував компанію Amazon в липні 1994 року як інтернет-майданчик з продажу книг. Зараз компанія є одним з найбільших світових гравців на ринку електронної комерції. Безос займає перше місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes. Видання оцінює його статки у $201,8 млрд.

Раніше мільярдер пояснив, що хоче приділяти більше часу іншим проектам, зокрема аерокосмічній компанії Blue Origin.

У червні він заявив, що стане першим мільярдером, який полетить в космос. Політ відбудеться 20 липня.

New Shepard проведе в космосі 11 хвилин і підніметься на 100 км над землею. Разом з Безосом полетять 82-річна льотчиця Уоллі Фанк, а також його брат Марк і переможець онлайн-аукціону.