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Факти / Lifestyle / Інтернет
Максим Зайченко |

Джефф Безос залишає посаду гендиректора Amazon

Джефф Безос

Джефф Безос в понеділок, 5 липня, залишає посаду генерального директора заснованої ним в 1994 році компанії Amazon. Повноваження переходять Ендрю Джессі, який керував компанією Amazon Web Services.

Безос водночас залишиться головою правління.

Нагадаємо, Безос заснував компанію Amazon в липні 1994 року як інтернет-майданчик з продажу книг. Зараз компанія є одним з найбільших світових гравців на ринку електронної комерції. Безос займає перше місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes. Видання оцінює його статки у $201,8 млрд.

Раніше мільярдер пояснив, що хоче приділяти більше часу іншим проектам, зокрема аерокосмічній компанії Blue Origin. 

У червні він заявив, що стане першим мільярдером, який полетить в космос. Політ відбудеться 20 липня. 

New Shepard проведе в космосі 11 хвилин і підніметься на 100 км над землею. Разом з Безосом полетять 82-річна льотчиця Уоллі Фанк, а також його брат Марк і переможець онлайн-аукціону.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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