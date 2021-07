У мережу просочилися нові подробиці про GTA 6 від інсайдерів. Гра вийде не раніше 2024 року, а події розгорнуться в оновленому Вайс-Сіті.

Відразу кілька інсайдерів поділилися майже ідентичною інформацією про майбутню GTA 6.

Детальна інформація про GTA 6 виринула в YouTube-ролику від інсайдера Тома Хендерсона. Після цього журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер розповів аналогічні чутки про майбутню гру, що збільшило шанси на правдивість.

Idk why everyone thinks that I said GTA VI was coming in 2023. Everything Tom Henderson has said about the game matches up with what I’ve heard

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 4, 2021