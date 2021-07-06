У мережу просочилися нові подробиці про GTA 6 від інсайдерів. Гра вийде не раніше 2024 року, а події розгорнуться в оновленому Вайс-Сіті.

Відразу кілька інсайдерів поділилися майже ідентичною інформацією про майбутню GTA 6.

Детальна інформація про GTA 6 виринула в YouTube-ролику від інсайдера Тома Хендерсона. Після цього журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер розповів аналогічні чутки про майбутню гру, що збільшило шанси на правдивість.

Idk why everyone thinks that I said GTA VI was coming in 2023. Everything Tom Henderson has said about the game matches up with what I’ve heard — Jason Schreier (@jasonschreier) July 4, 2021

Головні чутки про GTA VI:

Події гри розгортатимуться у Вайс-Сіті. Це не найбільша карта в серії, але місто постане перед користувачами в сучасності, а майбутні доповнення до гри також збільшать свободу дій. Як і в GTA V, у грі буде декілька головних героїв, і одним з них стане жінка, що вперше для серії. Особливістю головної героїні будуть хакерські атаки та зломи. Гра перебуває на ранніх стадіях розробки, і раніше 2024 року на її вихід очікувати не варто. Основні причини цього полягають у прибутковості GTA 5 для розробника Rockstar. Криптовалюта буде відігравати певну роль в грі, але інформації про це практично немає.

GTA (Grand Theft Auto) – популярна серія відеоігор, дії в яких відбуваються на території США, у вигаданих містах Ліберті-Сіті і Вайс-Сіті. У серії ігор є великі відкриті світи, де гравець може слідувати за сюжетом за допомогою проходження місій, так і самостійно знаходити для себе цікаві місця і завдання.