Топ-3 способи збільшити трафік на сайт

От би такий трафік на сайт, як на міських дорогах у годину пік. Лише рівномірно та без заторів, завантажені траси розташовані у зручному для водіїв місці.

Так і seo-оптимізований сайт перебуває у пошуковій видачі у першій десятці, де користувачі активні, і отримує багато трафіку. Як за популярністю якісної траси стоїть праця дорожніх служб, так і зростання трафіку досягається постійною роботою над веб-сторінками.

Розглянемо чотири основні способи, як збільшити число активних відвідувачів на сайті.

SEO-просування

Цей основний спосіб отримати більше відвідувачів на сайт передбачає такі роботи:

проведення всебічної аналітики за допомогою професійних інструментів;

відстежування мінливих алгоритмів пошукових систем. Елементи веб-сторінок регулярно змінюють відповідно до результатів тестів;

виправлення технічних помилок сайту;

прописування метатегів, заголовків;

оптимізація зображень – їхньої ваги, розміру, додавання атрибуту alt;

наповнювання веб-сторінки корисними та цікавими текстами з використанням ключових слів та інше.

Розкрутка сайту передбачає знання та досвід у всіх цих напрямках, освоїти які власнику бізнесу або блогеру не вистачає часу та можливостей. Більшість підприємців і приватних осіб замовляють послуги з SEO-просування у професіоналів.

Успішні результати оптимізації веб-сторінок видно на прикладі кейсів компанії Star Marketing, розміщених на їхньому офіційному сайті. Рівень клієнтів та якість завершених проектів підтверджує, що ці фахівці за 11 років роботи у Києві, Одесі та всій Україні знайшли досвід швидкої розкрутки сайтів.

Створювати цікавий контент для потенційних клієнтів

Користувач швидше замовить товар там, де він знайшов відповіді на свої питання, відчув до себе інтерес або зустрів авторитетну думку.

Створювати текстовий контент для своєї аудиторії допоможуть 3 кроки:

Зовнішні посилання

На авторитетних онлайн-майданчиках публікують статтю на тему, пов’язану з діяльністю компанії, де розміщують посилання на свій сайт. Відвідувачі переходять на неї та стають підписниками блогу, покупцями в інтернет-магазині або замовниками послуг компанії.

Щоб збільшити відвідуваність сайту, визначають, звідки приходить трафік, його шлях та де він губиться. Проводять всебічні роботи з оптимізації веб-сторінок, контенту та посилань. Для швидкого та стабільного результату звертаються до професіоналів з SEO-просування.

Просування у соціальних мережах

Набираючи популярність у Facebook, Instagram, акаунти скеровують аудиторію на сайт. На сторінках інтернет-магазину або блогу розміщують кнопки Поділитися у соцмережах. Так клієнти стають “рекламними агентами” та залучають трафік на першоджерело через свої акаунти.

Платна реклама

Це можливість познайомити широку аудиторію з брендом, сайтом або певним продуктом. Способи залучити клієнтів: