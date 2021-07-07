Операційну систему Windows 11 порівняли з Windows 10 в тестах на продуктивність.

Офіційний вихід Windows 11 запланований на 20 жовтня 2021 року. Компанія Microsoft протягом декількох років повідомляла про переваги майбутньої ОС, серед яких спрощена навігація, поліпшений захист і збільшена швидкість роботи.

Експерти з CNET вирішили оцінити швидкість роботи Windows 11 і порівняти з показниками Windows 10.

Для тестування взяли свіжу версію ОС – Insider Preview, яка має купу помилок і далека від фінальної версії.

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Windows 11 встановили на новий бюджетний ноутбук Surface Laptop Go від Microsoft, а також на старий ігровий ноутбук Alienware Area-51m.

Обидві ОС пройшли відразу три різні тести на двох ноутбуках, і результати не змусили на себе чекати. Виявилося, що Windows 11 працює на рівні Windows 10 – обидві системи показали практично ідентичні результати. Для звичайного користувача різниця у швидкості роботи буде мінімальною. Варто врахувати, що нова ОС ще перебуває на стадії розробки, і на момент виходу результати можуть відрізнятися.

Системні вимоги Windows 11

Компанія Microsoft витратила 6 років на розробку Windows 11, але користувачі залишилися незадоволені системними вимогами майбутньої ОС.

Для роботи Windows 11 необхідні потужні комп’ютери, на відміну від Windows 8 і Windows 10, які добре працюють навіть на старих пристроях.

Зі слів користувачів, перехід на нову ОС змусить їх оновити свої комп’ютери і ноутбуки.

Джерело: CNET