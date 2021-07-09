Microsoft роздає преміальні виплати у $1,5 тис. співробітникам у всьому світі. Таким чином компанія нагороджує їх за непросту роботу в період пандемії.

– На знак нашої вдячності за те, що ми об’єдналися як єдина корпорація Microsoft у цей складний рік, ми з гордістю відзначаємо наших співробітників одноразовим грошовим подарунком, – сказав представник компанії.

І хоча компанія не входить в список найбільших корпорацій, кількість її співробітників налічує близько 150 тис. осіб. Нагороду отримають всі співробітники нижче рівня корпоративного віце-президента. А от співробітники дочірніх компаній LinkedIn, GitHub і ZeniMax на грошову винагороду можуть не сподіватися.

За оцінками експертів, Microsoft виплатить близько $200 млн приблизно 130 тис. співробітників. Однак для Microsoft це мізерна сума – за 2020 рік корпорація заробила $53 млрд.

Бонуси співробітникам від Facebook і Walmart

Не лише Microsoft радує своїх співробітників грошовими бонусами – так само вчинила й компанія Walmart, яка виплатила $388 млн за незмінну прихильність клієнтам під час пандемії. За словами представників Facebook, кожному співробітнику соцмережі було виплачено по $1 тис., а таких налічувалося близько 45 тис.