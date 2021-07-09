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Факти / Lifestyle / Інтернет
Микола Олефіренко |

Оновлення Windows 10 ламає роботу принтерів: як виправити помилку

Компьютер на столе

Операційна система Windows 10 масово припинила працювати з принтерами через нещодавнє оновлення. Компанія Microsoft випустила оновлення ОС для усунення вразливості, що дозволяла дистанційно керувати комп’ютером.

Однак після встановлення оновлення користувачі помітили, що з’єднання з їхнім принтером не працює належним чином. Аналогічна проблема виникала і раніше – ще навесні цього року комп’ютери не могли встановити з’єднання з принтерами компанії Zebra.

Підтримка Microsoft знайшла тимчасове розв’язання проблеми – користувачам необхідно видалити останнє оновлення ОС або ж налаштувати зв’язок із принтером з правами адміністратора.

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Компанія Zebra визнала наявність проблеми та повідомила, що Microsoft планує у найближчі кілька днів випустити оновлений патч, який розв’яже цю проблему.

Компанія Microsoft рекомендує дочекатися, коли оновлення стане доступним користувачам, а не намагатися виправити помилку самостійно – за допомогою сумнівних програм, завантажених з інтернету.

Наприклад, жінку з Іспанії засудили до шести місяців ув’язнення і штрафу в €3,6 тис. за встановлення на комп’ютери піратських версій Windows та Office, завантажених у мережі.

Джерело: The Verge

Фото: Unsplash

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