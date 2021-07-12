Оригінальну копію відеогри Super Mario 64 для приставки Nintendo 64 продали на інтернет-аукціоні за $1 560 000.
????#HERITAGELIVE #WORLDRECORD!! Super Mario 64 – Wata 9.8 A++ Sealed, N64 Nintendo 1996 USA just sold for $1,560,000 at #HeritageAuctions, smashing previous mark of $870K, set Friday at Heritage for The Legend of Zelda! https://t.co/SUgiijkkzL#SuperMario #Nintendo #N64 #WATA pic.twitter.com/rHpTuZl95l
— Heritage Auctions (@HeritageAuction) July 11, 2021
Запакована копія відеогри 1996 року була відзначена оцінкою 9,8 A ++ Wata, найвищою з можливих. Копії однієї й тієї самої гри мали різні градації балів — це підвищувало цікавість до придбання. Зараз такі ігри продаються колекціонерам за величезні суми.
Інформація на диску практично не має ніякої цінності — гру можна звантажити в мережі. Сама ж коробка з грою досить рідкісна, і лише одиниці копій здобули оцінку вище 9,5 А ++ від виробника.
Super Mario 64 з’явилася на ринку в 1996 році для ігрової приставки Nintendo 64. Відеогра стала однією з найбільш продаваних ігор в історії — у 2007 році вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса.
Особливість цього проекту — це перша тривимірна гра про легендарного водопровідника Маріо. Критики її також добре оцінили – на Metacritic творіння Nintendo отримало 94 бали зі 100.
Джерело: Heritage Auctions