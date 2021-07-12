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Факти / Lifestyle / Інтернет
Микола Олефіренко |

Абсолютний рекорд: копію гри Super Mario 64 продали за $1,56 млн

Геймпад Nintendo в руках

Оригінальну копію відеогри Super Mario 64 для приставки Nintendo 64 продали на інтернет-аукціоні за $1 560 000.

Запакована копія відеогри 1996 року була відзначена оцінкою 9,8 A ++ Wata, найвищою з можливих. Копії однієї й тієї самої гри мали різні градації балів — це підвищувало цікавість до придбання. Зараз такі ігри продаються колекціонерам за величезні суми.

Інформація на диску практично не має ніякої цінності — гру можна звантажити в мережі. Сама ж коробка з грою досить рідкісна, і лише одиниці копій здобули оцінку вище 9,5 А ++ від виробника.

Super Mario 64 з’явилася на ринку в 1996 році для ігрової приставки Nintendo 64. Відеогра стала однією з найбільш продаваних ігор в історії — у 2007 році вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Особливість цього проекту — це перша тривимірна гра про легендарного водопровідника Маріо. Критики її також добре оцінили – на Metacritic творіння Nintendo отримало 94 бали зі 100.

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Джерело: Heritage Auctions

Фото: Unsplash

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