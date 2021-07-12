Американський розробник ігор EA представив продовження футбольного симулятора FIFA 22.

Головне оновлення – система HyperMotion, яка забезпечує реалістичну анімацію та ігровий процес. Технологія буде доступною на PlayStation 5, Xbox Series X / S або Google Stadia.

В основу системи впровадили машинне навчання для створення анімації в реальному часі, що зробить рухи гравців більш органічними.

Що стосується інших змін, EA натякнула на повне перероблення системи воротаря, нову систему створення клубів в режимі кар’єри, також набір предметів FIFA Ultimate Team Heroes.

FIFA 22 з’явиться в продажу 1 жовтня на PS4, PS5, Xbox Series X/S, а також на Xbox One і ПК. На Nintendo Switch буде доступною FIFA 22 Legacy Edition, але компанія не розповіла про неї ніяких подробиць.

Судячи з підтримки консолей попереднього покоління, компанія хоче дати доступ до гри якомога більшій кількості гравців.

І це цілком логічно – на тлі дефіциту новеньких PS5 і Xbox Series X, величезна кількість геймерів залишилися на PS4 і Xbox One, які хоч і не купують у 2021 році, але відмовлятися від них ніхто не поспішає.