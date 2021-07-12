Попередня версія Windows 11 вже доступна для тестувальників. Нова ОС буде доступною для власників Windows 10 у жовтні 2021 року в якості безкоштовного оновлення.

Чи варто встановлювати Windows 11 – вибір кожного, але оцінити всі зміни повною мірою можна буде, тільки встановивши нову ОС. На випадок, якщо користувачам не сподобається оновлення, компанія Microsoft передбачила можливість повернення до Windows 10.

Зокрема, компанія вперше за тривалий час дозволить відмовитися від оновлення, повернувшись на стару версію операційної системи.

За словами представників Microsoft, на це дається 10 днів з моменту встановлення Windows 11.

Щоб відмовитися від оновлення, потрібно:

Перейти в меню Оновлення та безпека в налаштуваннях Windows. Обрати зі списку меню Відновлення і вибрати функцію Повернутися до попередньої версії Windows 10.

Це дозволить відновити систему до попередньої збірки ОС зі збереженням усіх додатків і даних.

В інструкції до Windows 11 йдеться, що Windows 10 буде підтримуватися оновленнями до жовтня 2025 року, тож компанія не планує примусово оновлювати ОС на пристроях користувачів.

Windows 11 порівняли з Windows 10

Продуктивність Windows 11 і Windows 10 протестували на двох ноутбуках – Surface Laptop Go від Microsoft і ігровому Alienware Area-51m.

Обидві системи показали практично ідентичні результати, а різниця у швидкості роботи для користувачів буде непомітною.