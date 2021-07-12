Популярний мобільний додаток для побачень Tinder отримав велике оновлення. Серед змін — можливість додання відео, новий розділ Дослідити, який дає змогу учасникам шукати партнерів за інтересами, діями або типом контенту.

Hot Takes

Нова функція Hot Takes дає змогу людям спілкуватися ще до прийняття рішення.

Час спілкування обмежений — якщо впродовж 30 секунд користувач не відповідає на повідомлення, чат самознищиться. Функцію зможе оцінити кожен охочий.

Додавання відео

Після оновлення можна додати до свого профілю дев’ять відео тривалістю до 15 секунд. Це нововведення вважається одним із головних за останній час — до цього користувачі могли завантажувати тільки фото.

Загальні інтереси

Пізніше в додатку з’явиться ще одне нововведення: партнери зможуть шукати один одного не тільки за місцем розташування і віком, але й за іншими параметрами — наприклад, за загальними інтересами.

Tinder — популярний додаток для смартфонів Android і iOS, призначений для романтичних знайомств. У 2020 році кількість активних користувачів програми перевищила позначку в 50 млн.

Джерело: tinderpressroom

Фото: tinderpressroom, unsplash