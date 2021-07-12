Компанія Facebook тестує нову функцію WhatsApp для смартфонів від Apple – повідомлення, що зникають.

Аналогічна функція працює на Android-смартфонах, а ось власникам iPhone новинка доступна лише в бета-версії.

Нова функція дозволяє відправляти фотографії та текстові повідомлення, які видаляються відразу ж після прочитання або перегляду. Користувачі з доступом до функції Переглянути один раз побачать спеціальну кнопку, що нагадує таймер.

У месенджері WhatsApp вже є схожа функція – тимчасові повідомлення, що видаляються автоматично через сім днів, але переглядати їх за цей період можна необмежену кількість разів.

Проте у новинки є великий недолік – одержувачі одноразових повідомлень можуть робити знімки екранів, а відправник про це не знатиме.

Чи буде функція одноразових повідомлень доступною у версії WhatsApp для комп’ютерів – невідомо.

WhatsApp просуває цю функцію як спосіб заохочення щирих і сердечних розмов.

Платний WhatsApp

У травні 2021 року користувачі WhatsApp почали масово отримувати листи від шахраїв про те, що сервіс для обміну повідомленнями WhatsApp стане платним. Щоб уникнути плати за повідомлення, необхідно розіслати цей лист 10 контактам.

Представники WhatsApp нагадали, що це лише чергова спам-атака, і додаток залишиться умовно безкоштовним для всіх користувачів.