Комунальне об’єднання Київзеленбуд розробило реєстр зелених зон на території Києва.

Реєстр побудований на системі Майно, він – у відкритому доступі за посиланням.

Сервіс – іще на стадії розробки та працює у тестовому режимі. Але незабаром на мапі повинні з’явитися всі об’єкти.

Мета створення реєстру – надати інформацію про інфраструктуру міста Києва та висвітлити відомості щодо кількості зелених ділянок. Для цього система використовує сучасні технології.

Тепер кожен охочий має змогу отримати доступ до інформації про зелені зони у всіх районах Києва, що перебувають на балансі КО Київзеленбуд.

До таких територій належать лісопаркові господарства, об’єкти природно-заповідного фонду, актуальні об’єкти капітального ремонту. На мапі також розміщені контакти відповідальних осіб із питань утримання парків та скверів.

Для зручної навігації додали галереї, на яких зображено різну інформацію: OpenStreetMap робить акцент на парках та вулицях, а National Geographic – на рельєфі.

Для тих, кому потрібна точність у визначенні розмірів парків та інших об’єктів, розробники додали можливість вимірювати площу та дистанцію.

Джерело: КМДА