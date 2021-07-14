Додаток погоди для iPhone не завжди показує актуальну температуру. Якщо температура на вулиці сягає 69 градусів за Фаренгейтом, сервіс зображає число 68 або 70.

Можна припустити, що Apple зробила це спеціально, щоб уникнути двозначності. Якщо припустити, що це не помилка, цензура Apple в додатку включає не тільки поточну температуру – погодинний прогноз і розширений прогноз також уникають числа 69.

iPhone масово уникають числа 69: в чому причина / 1 фотография

Швидше за все, це помилка системи – в старій версії iOS 11.2.1 iPhone показує 69 градусів, як і в попередніх версіях iOS 15. Аналогічний додаток Dark Sky, що належить Apple, також без проблем повідомляє користувачам, коли температура на вулиці сягає 69 градусів.

Конвертація величин з градусів Цельсія теж могла стати причиною цієї помилки.

Раніше в роботі iPhone виявили серйозну проблему, пов’язану з Wi-Fi. Смартфони почали працювати некоректно після підключення до бездротової мережі з символом % у назві. Скидання системи до заводських налаштувань не допомагало розв’язати проблему.

Источник: phonearena