Мистецтво 18+: PornHub разом із Чиччоліною презентували гід по музеях

Компанія PornHub вперше вирішила простимулювати не інтимне життя людей, а любов до мистецтва.

Ресурс створив проект Classic Nudes – аудіо- та відеогід по музеях.

Якщо ви приїжджаєте в один з шести музеїв, де працює програма, то можна увімкнути Classic Nudes, пройти по карті і знайти картини з оголеними тілами. Про мистецькі витвори розповість порноактриса і посол бренду Pornhub Аса Акіра.

У проекті беруть участь Лувр і музей Орсе (Франція), Метрополітен-музей (США), Прадо (Іспанія), Галерея Уффіці (Італія) і Британський музей (Велика Британія). У Pornhub пояснили, що цією кампанією хочуть підтримати музеї, які відкриваються після зняття обмежень.

Для тих, хто не зможе побувати в музеї особисто, також зробили відеогід на сайті.

У промо нового проекту від PornHub знялася відома порноактриса і депутат італійського парламенту Чиччоліна. 69-річну актрису навіть зобразили у стилі картини Сандро Боттічеллі Народження Венери.

Джерело: Input