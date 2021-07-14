Instagram (Інстаграм) запустив нову функцію Security Checkup: як працює

Соцмережа Instagram запустила нову функцію, направлену на підвищення рівня захисту акаунтів своїх користувачів, під назвою Security Checkup.

Відтепер кожному, чий Instagram-профіль могло бути зламано, запропонують пройти декілька етапів, аби захистити аккаунт.

В Instagram з’явилася нова функція для захисту акаунтів від шахраїв / 7 фотографий

У прес-релізі відзначили, що йдеться не про двофакторну автентифікацію: вона є лише одним із механізмів дії Security Checkup.

Security Checkup (перевірка безпеки) пропонуватиме користувачам Instagram наступне: додати адресу пошти і номер телефону, двофакторну ідентифікацію, повідомити про вміст та облікові записи, які можна вважати сумнівними.

Читайте Як приховати лайки в Instagram

Зазначимо, що Instagram ніколи не надсилає повідомлень користувачам в Direct: такий хід часто використовують шахраї, щоб виманити пароль до облікового запису.

Instagram – популярна соцмережа, додаток для поширення та обміну медіа.

Майже десять років тому Instagram придбала корпорація Facebook, оцінивши компанію в $1 млрд.

Відтоді усі нововведення Instagram чітко координуються з керівництвом Facebook.

Незважаючи на те, що додаток є безкоштновним, в Instagram може з’явитися перша платна функція, схожа на Super Follows у конкурентній Twitter.

Йдеться про ексклюзивний контент у своїх Stories в Instagram, доступний тільки користувачам, які оформили платну підписку.

Джерело: Instagram