Ігровий магазин Epic Games Store планує безкоштовно роздавати дві гри – Defense Grid: The Awakening і Verdun. Обидва проекти будуть доступними з 22 по 29 липня.

Компанія надає користувачам нові безкоштовні ігри щочетверга, які можна додати собі в бібліотеку протягом тижня. 15 липня не є винятком з правил: Epic Games Store показала відразу дві гри, які можуть дістатися абсолютно безкоштовно кожному охочому.

Verdun – це онлайн гра для команди з кількох гравців на одній карті. Проект може похизуватися непоганою графікою і цікавим сетингом – ігор про Першу світову війну на ринку не так вже й багато.

Verdun з’явилася на ПК у 2016 році, і думки критиків виявилися неоднозначними. Зараз гра абсолютно безкоштовна – кожен може самостійно оцінити гру.

Друга гра – Defense Grid: The Awakening. Це типовий проект у форматі Tower Defense, який з’явився у продажу у 2008 році. Він отримав в основному позитивні відгуки, але графіка тих часів може сподобатися далеко не кожному гравцеві.

Зараз програма роздачі від Epic Games Store виглядає трохи хиткою, коли справа доходить до лінійки безкоштовних ігор.

Поточні безкоштовні ігри Epic Games Store – це пригодницька гра Obduction від творців Myst і Offworld Trading Company. Обидва проекти в Epic Games Store можна буде отримати безкоштовно до 22 липня.

Минулого місяця список безкоштовних ігор був теж мізерним – з 3 по 10 червня роздавали гру Frostpunk.

Вона з’явилася в продажу у 2018 році, але з урахуванням безкоштовних роздач від Epic Games, успішною її назвати складно.

Джерело: Epic Games Store