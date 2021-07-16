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Факти / Lifestyle / Інтернет
Микола Олефіренко |

Безкоштовні ігри від Epic Games Store: чим порадують геймерів у липні

Геймер за компьютером

Ігровий магазин Epic Games Store планує безкоштовно роздавати дві гри – Defense Grid: The Awakening і Verdun. Обидва проекти будуть доступними з 22 по 29 липня.

Компанія надає користувачам нові безкоштовні ігри щочетверга, які можна додати собі в бібліотеку протягом тижня. 15 липня не є винятком з правил: Epic Games Store показала відразу дві гри, які можуть дістатися абсолютно безкоштовно кожному охочому.

Verdun – це онлайн гра для команди з кількох гравців на одній карті. Проект може похизуватися непоганою графікою і цікавим сетингом – ігор про Першу світову війну на ринку не так вже й багато.

Verdun з’явилася на ПК у 2016 році, і думки критиків виявилися неоднозначними. Зараз гра абсолютно безкоштовна – кожен може самостійно оцінити гру.

Друга гра – Defense Grid: The Awakening. Це типовий проект у форматі Tower Defense, який з’явився у продажу у 2008 році. Він отримав в основному позитивні відгуки, але графіка тих часів може сподобатися далеко не кожному гравцеві.

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Зараз програма роздачі від Epic Games Store виглядає трохи хиткою, коли справа доходить до лінійки безкоштовних ігор.

Поточні безкоштовні ігри Epic Games Store – це пригодницька гра Obduction від творців Myst і Offworld Trading Company. Обидва проекти в Epic Games Store можна буде отримати безкоштовно до 22 липня.

Минулого місяця список безкоштовних ігор був теж мізерним – з 3 по 10 червня роздавали гру Frostpunk.

Вона з’явилася в продажу у 2018 році, але з урахуванням безкоштовних роздач від Epic Games, успішною її назвати складно.

Джерело: Epic Games Store

Фото: Unsplash

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