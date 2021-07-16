Amazon в Україні: глава Мінцифри підписав меморандум з компанією

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підписав меморандум про співпрацю з Amazon в Лондоні.

– В Україні почав працювати ще один світовий технологічний гігант. Початок нашої співпраці – це позитивний сигнал іншим великим міжнародним компаніям і брендам про те, що в Україну можна і потрібно заходити, – зазначив міністр.

За його словами, Amazon Web Services допоможе прискорити розвиток хмарних технологій.

Федоров уточнив, що компанія допоможе розвивати навички роботи з хмарними технологіями.

– Українські університети зможуть безкоштовно приєднатися до програми AWS Academy, – додав міністр.

Також Amazon візьме участь у модернізації IT-системи та політики Мінціфри в сфері хмарних технологій.

– І це тільки початок. Радий вітати Amazon в Україні, – підсумував Михайло Федоров.

Хмарні технології і не тільки: Україна розпочинає співпрацю з Amazon / 1 фотография

Великі корпорації їдуть в Україну

В Україні 30 червня офіційно відкрили представництво компанії Apple. Компанія буде безпосередньо ввозити техніку в країну. Також Apple буде контролювати магазини офіційних дилерів. Все це відбувалося під патронатом Мінцифри.

14 липня Михайло Федоров опублікував пост про те, що він летить до Лондона, щоб зустрітися з представниками Apple, Amazon, Revolut, Bloomberg.