Компанія Google почала впроваджувати нову функцію конфіденційності. Тепер користувачі додутку Google можуть миттєво видаляти історію пошуку за останні 15 хвилин.

Функція доступна тільки на смартфонах з iOS, а в кінці цього року вона перейде на Android.

Щоб скористатися функцією, необхідно в додатку Google натиснути на налаштування, де будуть зображатися дані про акаунт і інші сервіси.

За словами представників Google, компанія відстежує історію пошуку користувачів для персоналізації роботи сервісів.

Додавання способу миттєвого видалення вашої історії – це корисна функція, якщо ви постійно видаляєте свої пошукові запити та історію переглядів в браузері.

Новинка дозволить приховати інформацію не тільки від сторонніх очей, але і від інших сервісів Google.

Компанія також пропонує можливість захистити паролем історію пошуку, якщо новим сервісом доведеться користуватися занадто часто.

Нові функції Android 12

Раніше Google розкрила деякі особливості майбутньої ОС Android 12. Наприклад, ігри на смартфонах будуть запускатися ще до завантаження. Це означає, що користувачам не доведеться чекати на встановлення додатків на пристрої.

Вихід Android 12 запланований на кінець серпня, але пошуковик поки не поспішає називати конкретну дату.

Джерело: Google

Фото: Google, Unsplash