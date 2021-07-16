Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Інтернет
Микола Олефіренко |

Ваші секрети у безпеці: Google навчився видаляти історії пошуку за 15 хвилин

Смартфон в руке

Компанія Google почала впроваджувати нову функцію конфіденційності. Тепер користувачі додутку Google можуть миттєво видаляти історію пошуку за останні 15 хвилин.

Функція доступна тільки на смартфонах з iOS, а в кінці цього року вона перейде на Android.

Щоб скористатися функцією, необхідно в додатку Google натиснути на налаштування, де будуть зображатися дані про акаунт і інші сервіси.

Настройки Google

За словами представників Google, компанія відстежує історію пошуку користувачів для персоналізації роботи сервісів.

Читайте
Google "поховає" мільйони смартфонів на Android

Додавання способу миттєвого видалення вашої історії – це корисна функція, якщо ви постійно видаляєте свої пошукові запити та історію переглядів в браузері.

Новинка дозволить приховати інформацію не тільки від сторонніх очей, але і від інших сервісів Google.

Компанія також пропонує можливість захистити паролем історію пошуку, якщо новим сервісом доведеться користуватися занадто часто.

Нові функції Android 12

Раніше Google розкрила деякі особливості майбутньої ОС Android 12. Наприклад, ігри на смартфонах будуть запускатися ще до завантаження. Це означає, що користувачам не доведеться чекати на встановлення додатків на пристрої.

Вихід Android 12 запланований на кінець серпня, але пошуковик поки не поспішає називати конкретну дату.

Джерело: Google

Фото: Google, Unsplash

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка