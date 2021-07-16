Як Netflix автоматизує свої IT-процеси

У Netflix у всьому світі – понад 200 млн передплатників. Компанії такого розміру необхідно зосередитися на підтримці динамічного та безпечного IT-середовища.

Співробітники стрімінгового сервісу щодня стежать за високим рівнем виробництва: це стало можливим завдяки автоматизації процесів.

Розповідаємо, як це працює в Netflix, і як ви можете автоматизувати процеси у своїй компанії.

З якою проблемою зіткнулися в Netflix

Сама природа галузі Netflix робить компанію та її клієнтів більш вразливими до кібератак. Системи моніторингу не завжди достатньо для досягнення оптимальних рівнів захисту.

Такі компанії, як Netflix, потребують більш комплексного і замкнутого процесу, який керує потенційними ризиками від початку до самого кінця.

Що іще важливіше: такі підприємства повинні знайти спосіб досягти цієї мети, дотримуючись балансу між жорсткими бюджетними обмеженнями і зростаючими вимогами до більш якісного та швидкого обслуговування.

Іншими словами, вони повинні знайти спосіб робити більше з меншими витратами, при цьому завжди підтримуючи найвищий рівень кібербезпеки.

Як виявили в Netflix, автоматизація ІТ-процесів може забезпечити ідеальне рішення цієї проблеми.

Джейсон Чан, архітектор хмарної безпеки Netflix, згадує, що перед ним і його командою стояло грандіозне завдання, особливо з урахуванням значного й швидкого зростання компанії.

– Єдиний реалістичний спосіб підтримки безпеки в середовищі, яке так швидко зростає і змінюється – це автоматизувати процеси, – каже Джейсон Чан.

Як вони це вирішили

Сьогодні Netflix використовує автоматизацію для виконання широкого спектру рутинних і складних завдань, а також робочих процесів.

Серед них — ідентифікація облікових записів передплатників, які були зламані, визначення пріоритетів та реагування на вхідні проблеми з безпекою.

Тут автоматизація відіграє центральну роль. Ця технологія практично усунула необхідність взаємодії з людиною (принаймні, на базовому рівні), тим самим зменшивши кількість помилок і значно підвищивши рівень ефективності.

Внутрішня система кібербезпеки компанії постійно контролює платформу на предмет будь-яких змін, які можуть вказувати на потенційне порушення.

Потім система автоматично визначає рівень ризику і, за необхідності, повідомляє відповідальному члену команди про виявлення змін.

У разі серйозних загроз цей працівник отримує інформацію про проблему своєчасно й ефективно, щоб її можна було негайно вирішити, зменшуючи таким чином будь-яку потенційну шкоду.

Іноді втручання людини абсолютно не потрібно. Наприклад, інструмент моніторингу, який використовує Netflix, може автоматично ідентифікувати проблему безпеки (наприклад, зламаний обліковий запис співробітника), ізолювати її і допомогти скласти відповідний план для вирішення цієї ситуації.

При отриманні попередження система виконує серію робочих процесів, щоб точно визначити, що сталося, і наскільки серйозною може бути проблема.

Якщо визначено, що потрібно зробити конкретну дію, наприклад, відключити зламаний обліковий запис, інструмент автоматизації це зробить.

У компанії відзначають, що автоматизація процесів призначена не для заміни людей, а для полегшення життя.

Як ви можете автоматизувати процеси

У цьому питанні може допомогти Business Process Management (BPM) – це управління бізнес-процесами.

BPM допомагає моделювати, виконувати, моніторити й оптимізувати бізнес-процеси організації, а згодом — ефективніше працювати та підвищувати якість обслуговування зовнішніх і внутрішніх клієнтів компанії.

BPM застосовується для управління основними і допоміжними бізнес-процесами. Перші орієнтовані на створення головного продукту – наприклад, на розробку і продажу. Другі – на підтримку основних процесів: бухгалтерія, закупівлі, HR та інші.

В Україні працює кілька BPM-систем, які можна впровадити просто зараз.

Наприклад, Scriptum BPM. Вона автоматизує й підвищує ефективність бізнес-процесів, дозволяє швидко і без особливих витрат вирішувати проблеми бізнесу.

Або Elma. Вона має гнучкий вибір виконавців завдань, різні сценарії запуску процесів, інтеграцію з іншими системами.