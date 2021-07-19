Версія Windows 11 для розробників стала доступною ще на початку червня, але компанія Intel випадково назвала приблизну дату виходу фінальної версії довгоочікуваної ОС.

Судячи з документа підтримки компанії, реліз нової системи для комп’ютерів запланований на жовтень 2021 року. Компанія планує впроваджувати Windows 11 на комп’ютери користувачів протягом перших місяців 2022 року.

Офіційно Windows 11 була анонсована 24 червня, але компанія не повідомила, коли ця операційна система стане доступною для користувачів, які не беруть участі в програмі Windows Insider.

Windows Insider – це відкрита програма тестування ОС від Microsoft. Кожен користувач ліцензованого ПЗ компанії може отримувати бета-версії майбутніх оновлень ще до їх виходу.

У документах про випуск нового графічного драйвера корпорація Intel чітко позначила Windows 11 як Оновлення за жовтень 2021 року – версія 21H2. Перші два числа – рік випуску, а інші числа та символи свідчать про місяць.

Продуктивність Windows 11

Поки користувачі мережі обговорюють дату виходу ОС, експерти вже встигли порівняти Windows 11 з Windows 10 в тестах на продуктивність. Випробування проходили відразу на трьох комп’ютерах для більшої точності результатів.

Як виявилося, обидві системи працюють практично ідентично на всіх пристроях. Для користувача різниця буде непомітною. Правда, в тестуванні брала участь експериментальна версія Windows 11, і до її офіційного релізу показники швидкості роботи можуть змінитися.

Джерело: WindowsLatest

Фото: Unsplash, WindowsLatest