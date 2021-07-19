Співзасновник мережі Ethereum Ентоні Ді Іоріо йде з криптоіндустрії через страх за свою безпеку.

– Є золота середина, і криптовалюта – це інструмент у моєму арсеналі, – сказав Ді Іоріо.

У 48-річного Ді Іоріо є власна служба безпеки. Із 2017 року вона завжди супроводжує його під час подорожей або бізнес-зустрічей.

Найближчим часом Ентоні Ді Іоріо планує продати компанію Decentral і сфокусуватися на благодійності. Він зацікавлений і в інших проектах, які не пов’язані з криптовалютним бізнесом.

Також канадець планує відмовитися від фінансування криптовалютних стартапів.

Проте бізнесмен готовий використовувати технологію блокчейну в інших своїх проектах.

Компанія Decentral займається розробкою програмного забезпечення для децентралізованих технологій, пов’язаних з криптовалютою.

Продати компанію чоловік має намір не за криптовалюту – тепер його цікавлять фіатні гроші. Приблизна вартість компанії – $100 млн.

Ще у 2013 році Ді Іоріо став співзасновником Ethereum, у якому створювалися найпопулярніші криптопроекти.

Ethereum – криптовалюта і платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейну. Внутрішня валюта платформи – це ether або ефір. На сьогодні це друга у світі криптовалюта за популярністю та обсягами торгів. На першому місці – Bitcoin. Курс Ether на 19 липня – 49 243,78 грн.

Фото: Red Light Holland

Джерело: CoinDesk