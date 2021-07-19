Вони вбивають людей: Байден і Facebook вступили у конфронтацію через Covid-19

Журналісти поцікавилися у президента США Джо Байдена про роль таких компаній, як Facebook, в поширенні неправдивих відомостей про вакцинацію і пандемію Covid-19.

– Вони вбивають людей. Пандемія зараз йде тільки серед тих, хто не вакцинувався, – відповів Байден.

Першу дозу однієї з вакцин проти коронавірусу отримали близько 67,9% дорослого населення США, а 59,2% – пройшли повну вакцинацію. Однак значна частина населення категорично проти вакцинації. Бо вбачає в ній якусь небезпеку.

Офіційний представник Facebook Кевін Макалістер заявив, що компанію не турбують звинувачення, не підкріплені фактами.

– Ми видалили понад 18 млн постів з дезінформацією про Covid-19 і заблокували акаунти, які постійно порушували правила, – сказано в заяві.