Втрачають мільярди: США та їхні союзники звинуватили Китай у кібератаках

США, Євросоюз, Великобританія та ще кілька їхніх союзників звинуватили уряд Китаю в серії кібератак.

Зокрема, за даними прес-служби Білого дому, Пекін відповідальний за напад на Microsoft Exchange.

– Ми глибоко стурбовані створенням розвідувального агентства Китаю, до складу якого входять хакери, що вчиняють заради власної вигоди несанкціоновані кібероперації по всьому світі, – сказано в повідомленні Білого дому.

В адміністрації президента США також наголосили, що небажання Пекіну припинити хакерські атаки на уряди та критичну інфраструктуру третіх країн призводить до викрадення інтелектуальної власності на мільярди доларів.

Білий дім нагадав, що частина підприємств виплачують викуп кіберзлочинцям, щоб пом’якшити наслідки хакерських атак.

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Крім того, міністерство юстиції США почало розслідування кримінальної справи стосовно чотирьох китайських хакерів.

Джерело: Білий дім