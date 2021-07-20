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Факти / Lifestyle / Інтернет
Микола Олефіренко |

Акції Virgin Galactic здешевіли після успішного польоту ракети Blue Origin

Virgin Galactic

Акції Virgin Galactic здешевіли на 7% після успішного польоту корабля компанії Blue Origin.

Окрім успіху конкурентної компанії Джеффа Безоса, зниження вартості акцій трапилося і з вини самого засновника Virgin Galactic. Раніше він повідомив про плани залучити іще $500 млн, випустивши додаткові акції.

До того ж минулого року до проекту залучалося вже $450 млн, і немає гарантій, що цього вистачить. Експерти скептично ставляться до ідеї продавати квитки на космічний корабель по $250 тис.

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Відомо, що після польоту Бренсона компанія не оновила оперативних планів, включно із точною ціною майбутніх польотів та датою відновлення продажу квитків.

Головна мета Virgin Galactic – організувати 400 польотів на рік з численних космічних портів, які ще належить побудувати. Такі амбітні плани допомогли акціям компанії зрости на 150% із жовтня 2019 року.

Однак у компанії є головний конкурент, який теж хоче стати лідером на ринку космічного туризму. Компанія Blue Origin Джеффа Безоса відправила ракету з туристами у космос через дев’ять днів після польоту Бренсона.

20 липня ракета Blue Origin здійснила успішний політ в космос. Космічному екіпажу вдалося подолати висоту у 107 км та успішно приземлитися на Землю.

Джерело: 3Dnews

Фото: Depositphotos

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