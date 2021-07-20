У вівторок, 20 липня, ціна біткоїна опустилася нижче $30 тис. вперше з 22 червня. В результаті цього інші цифрові монети також подешевшали.

Падіння вартості криптовалюти пов’язано з великим розпродажем на світових фондових ринках.

У понеділок, 19 липня, для індексу Dow Jones Industrial Average був найгірший день з жовтня минулого року.

– На світових ринках спостерігається широкий розпродаж, повсюдно скорочуються ризикові активи, – сказала Аннабель Гуанг (Annabelle Huang), партнер компанії Amber Group, що надає фінансові послуги у сфері криптовалют.

Станом на 11.00 на платформі Coindesk вартість біткоїна становить $29 794.

Керівник відділу розвитку бізнесу криптовалютної біржі Luno Віджай Айяр припускає, що падіння біткоїна нижче $30 тис. може бути початком руху курсу до позначки між $22 тис. до 24 тис.

Відтоді як у середині квітня біткоїн досяг рекордного рівня майже в $65 тис., його ціна впала більше ніж на 50%.

Проте експерти впевнені, що біткоїн здорожчає до $4 млн до кінця 2030 року. Своєю думкою про ціну криптовалюти поділилися 42 людини – вчені, працівники фінансових організацій і компаній, які так чи інакше пов’язані з біткоїном.

Більшість учасників опитування (61%) зійшлися на тому, що зараз біткоїн недооцінений. Але незабаром очікується плавне зростання його вартості.

Джерело: CNBS