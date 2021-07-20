Колишні співробітники WhatsApp, які працювали там одними з перших, створили власну соціальну мережу HalloApp, яка стане повною протилежністю Facebook.

Творці HalloApp – Нірадж Арор і Майкл Донохью працювали в WhatsApp до і після придбання месенджера компанією Facebook. За повідомленням на сайті HalloApp, новий сервіс претендує на звання Першої мережі взаємин.

– Уявіть, що ваші друзі в мережі є вашими справжніми друзями. Уявіть, що ваша стрічка не заповнена людьми і повідомленнями, які вам не цікаві, – йдеться в поясненні до повідомлення.

На сайті також зазначено, що користувачі зможуть переглядати стрічку так, як хочуть цього самі. Алгоритм не вирішуватиме за користувачів що цікаво, а що – ні.

В основі HalloApp лежить конфіденційність, яка також грала роль у ранніх версіях WhatsApp. Та й сам принцип роботи схожий на WhatsApp.

Служба використовує номер телефону для реєстрації, в додатку можна створити чати з шифруванням, а контакти використовуються для пошуку знайомих всередині месенджера.

Сервіс не збирає додаткових даних з телефонної книги. Фактично, платформа заявляє, що не збирає, не зберігає і не використовує будь-яку особисту інформацію – геопозицію та медіа з листувань.

Інтерфейс програми досить простий – знизу екрану присутні вкладки Головна, Групи, Чати та Налаштування.

Додаток HalloApp можна завантажити на смартфони з Android і iOS абсолютно безкоштовно.

Читайте WhatsApp сховає дані користувачів у хмарному сховищі

Джерело: Android Authority

Фото: Unsplash, Afisha