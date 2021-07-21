Компанія Netflix планує додати відеоігри до своїх сервісів.

Самі ігри будуть безкоштовно включені в основну програму Netflix, і будуть призначені для смартфонів. Можливо, вони з’являться і на телевізорах.

Деякі з них будуть пов’язані з франшизами, які належать Netflix. Зокрема йдеться про проект за мотивами серіалу Дивні дива.

– Ми думаємо, що настав час дізнатися більше про те, як наші учасники ставляться до ігор, – повідомили в компанії.

Отже, компанія хоче залучити своїх користувачів підписки до інших додатків.

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Можливо, сервіс буде пропонувати підписникам щомісячні набори ігор, як це робить Apple через свій сервіс Apple Arcade. А минулого тижня Bloomberg повідомив, що Netflix найняла керівника для запуску свого нового сервісу.

Мобільний додаток стане доступним вже у 2022 році.

Автоматизація IT-процесів Netflix

Ігри можуть допомогти розширити величезну аудиторію, якій потрібна безпека у мережі. Автоматизація процесів дозволила Netflix не тільки захистити особисті дані мільйонів користувачів, а й зменшити вартість підтримки безпеки.

Джерело: Vox