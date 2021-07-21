Super Thanks: глядачі YouTube зможуть залишати чайові блогерам

Сервіс YouTube презентує нову функцію Super Thanks, яка дозволить підтримати грошима улюблених авторів роликів. Новий інструмент дозволяє давати чайові творцям.

Super Thanks поки перебуває на стадії тестування, але незабаром користувачі зможуть її оцінити.

Планується, що буде існувати чотири цінові категорії від 2 до 50.

Коли користувач придбає один з цих чотирьох варіантів, то побачить на екрані святкову анімацію, а під відео в розділі коментарів з’явиться барвистий коммент з його ім’ям. Самі творці зможуть відповідати на ці повідомлення так само, як і на звичайні коментарі.

YouTube тестував інструмент під назвою Viewer Applause протягом останнього року.

Тепер він називається Super Thanks, він доступний в бета-версії в 68 країнах для комп’ютерів, Android та iOS.

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Розробники YouTube також обмірковують варіант, коли користувач сам буде вводити суму, яка йому підходить.

Податки в YouTube

У червні 2021 року відеохостинг YouTube змінив правила розміщення реклами в роликах. YouTube почав стягувати з блогерів податки з монетизації.

Як сказано в офіційній заяві Google, подібні правила діють у США з листопада минулого року, а тепер вони поширюються і на увесь інший світ.