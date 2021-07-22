Соцмережу Clubhouse зробили доступною для всіх користувачів на iOS і Android. Раніше сервіс був доступний тільки на запрошення з моменту запуску.

Головна причина – додаток вийшов з бета-версії, а самі розробники боялися величезного напливу користувачів, до чого система раніше була не готовою.

– Система запрошень була важливою частиною початку нашої історії, – повідомили представники Clubhouse.

За словами компанії, вони хотіли, щоб сервіс завжди був доступний кожному охочому. Оновлення випущено для iOS і Android. Компанія обіцяє вносити зміни раз на один або два тижні. Про нові функції поки немає ніякої інформації.

Соцмережа також змінила свій логотип:

Тепер кожен охочий зможе створити свою кімнату і запросити друзів незалежно від ОС смартфона.

Clubhouse почав набирати обертів минулого року після того, як до платформи приєдналися такі знаменитості, як Ілон Маск. З моменту появи сервісу в мережі, у компанії з’явилися конкуренти. Різні соцмережі намагалися зробити аналогічні функції всередині своїх додатків.

Clubhouse – це соціальна мережа, яка призначена для голосового спілкування. Додаток запустили тільки у 2020 році, і він став популярним на початку 2021 року. Раніше Clubhouse був доступним тільки на смартфонах з iOS. Сервіс дозволяє створювати закриті кімнати для учасників, які можуть обговорювати різні теми за допомогою голосових повідомлень. Потрапити до сервісу було нелегко – доступ надавався тільки за запрошенням.

Фото: Unsplash, Clubhouse