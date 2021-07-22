Популярний відео-сервіс TikTok може відстежувати натискання користувачів на відео. Також система визначає, коли користувач переглядає відео двічі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Найпопулярніша функція програми – стрічка For You, де відео підбираються під персональні переваги користувача. Раніше представники TikTok повідомляли, що функція підбирає відео, ґрунтуючись на взаємодії з користувачем, відеоінформації, а також налаштуваннях пристрою та облікового запису.

Конкретні деталі алгоритму рекомендацій ретельно охороняються материнською компанією TikTok ByteDance. Однак експерти з Wall Street Journal створили десятки фейкових акаунтів, щоб з’ясувати принцип роботи алгоритму. Дослідження показали, що основну роль грає саме час перегляду, а не лайки чи коментарі.

– Алгоритм роботи соцмереж часто підштовхує людей до все більш екстремального контенту, оскільки він може збільшити час перегляду відео. Якщо користувачі стикаються з контентом, який їм не подобається, TikTok пропонує відзначити відео як нецікаве, – повідомив засновник Algotransparency Гійом Часло.

Компанія Algotransparency спеціалізується на забезпеченні прозорості алгоритмів YouTube.

TikTok – сервіс для створення і перегляду коротких відео, що належить пекінській компанії ByteDance. Відкриття соцмережі відбулося у вересні 2016 року. Додаток швидко набрав популярність – вже в січні 2021 року кількість активних користувачів досягла 680 млн користувачів.