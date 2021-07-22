Соціальна мережа Twitter почала тестувати нові реакції на пости.

Нова функція поки на стадії тестування. Реалізовано не так, як очікувалося. Нові реакції можна поставити лише на коментарі до твіту, а не на сам твіт.

Функцію ввели для того, щоб розробники соцмережі зрозуміли, які типи відповідей користувачі вважають найбільш актуальними в ході бесіди. За допомогою цього методу соцмережа хоче показувати користувачам більше відповідей того типу, які набирають найбільшу кількість лайків.

Ті відповіді,що отримали найбільшу кількість вподобань не лише будуть виводитися в топ, але на них буде відображатися лічильник лайків. А ось кількість діслайків подивитися користувач не зможе. Лише власник діслайка буде бачити свою реакцію.

Twitter також зазначає, що діслайки з’явилися не для вираження негативу, а для сортування відповідей на твіти. Поки що нові реакції не мінятимуть порядок відповідей, оскільки функція поки що знаходиться в тестовому режимі і доступні лише обмеженому числу користувачів додатка Twitter для iOS.

Джерело: Twitter

Фото: Unspash