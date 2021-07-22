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Факти / Lifestyle / Інтернет
Абрамова Юлія |

Twitter тестує діслайк до коментарів і вводить лічильник топових лайків

Twitter тестує діслайк до коментарів і вводить лічильник топових лайків

Соціальна мережа Twitter почала тестувати нові реакції на пости.

Нова функція поки на стадії тестування. Реалізовано не так, як очікувалося. Нові реакції можна поставити лише на коментарі до твіту, а не на сам твіт.

Функцію ввели для того, щоб розробники соцмережі зрозуміли, які типи відповідей користувачі вважають найбільш актуальними в ході бесіди. За допомогою цього методу соцмережа хоче показувати користувачам більше відповідей того типу, які набирають найбільшу кількість лайків.

Ті відповіді,що отримали найбільшу кількість вподобань не лише будуть виводитися в топ, але на них буде відображатися лічильник лайків. А ось кількість діслайків подивитися користувач не зможе. Лише власник діслайка буде бачити свою реакцію.

Twitter також зазначає, що діслайки з’явилися не для вираження негативу, а для сортування відповідей на твіти. Поки що нові реакції не мінятимуть порядок відповідей, оскільки функція поки що знаходиться в тестовому режимі і доступні лише обмеженому числу користувачів додатка Twitter для iOS.

Джерело: Twitter

Фото: Unspash

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