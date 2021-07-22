Вихід Windows 11 заплановано на жовтень 2021 року. Microsoft вже показала основний функціонал майбутньої ОС. Деякі функції зникнуть з оновленням, а інші – змінять свій зовнішній вигляд і завдання.

У Windows 11 панель завдань втрачає підтримку деяких основних функцій. Її можна буде розмістити тільки в нижній частині екрана. За даними від Microsoft, Windows 11 не дає змоги прикріплювати панель завдань до інших сторін екрана.

Це не єдина зміна в інтерфейсі. Windows 11 не отримає підтримки контекстного меню і можливість перетягувати файли на панелі завдань.

Крім того, Windows 11 не дає змоги користувачам перетягувати додатки на панель завдань для створення ярликів.

Поки що реакція на заяву Microsoft у Feedback Hub була обурливою.

Навіщо видаляти функції, які були в Windows роками?

Це таке розчарування! Очікується, що в нових версіях програмного забезпечення функціональність буде поліпшена. Абсолютно неприпустимо прибирати корисні функції, – пишуть користувачі.

Раніше Windows 11 засмутила фанатів і системними вимогами. Для роботи Windows 10 потрібно щонайменше 1 ГБ оперативної пам’яті, а для Windows 11 – 4 ГБ.

Компанія Microsoft відповіла, що причиною цього стали кардинальні зміни в безпеці, які потребують більше оперативної пам’яті.

Джерело: Windows Latest

Фото: Windows Latest, Unsplash