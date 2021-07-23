Компанія Facebook представила низку нововведень, приурочених до Олімпіади в Токіо.

У соціальній мережі Facebook розпочав роботу інформаційний хаб, на якому користувачі зможуть дивитися фото і відео найяскравіших моментів змагань.

Також там поширюватимуться огляди виступів спортсменів, оцінки від експертів, пояснювальні матеріали та історичні довідки.

На платформі соціальної мережі Instagram з’явилася можливість спробувати повторити рухи одного з талісманів Олімпійських ігор. Ця функція доступна завдяки технологіям доповненої реальності.

А в меседжері WhatsApp можна дізнатися про розклад змагань, результати і останні новини, пов’язані з Олімпіадою. Про це користувачів інформуватиме спеціальний чат-бот.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 липня, відбудеться урочисте відкриття 32-х Літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо, які триватимуть до 8 серпня.

Це найпрестижніші спортивні змагання у світі, у яких цьогоріч візьме участь понад 11 тис. спортсменів із 205 країн.

Олімпійська збірна України в на літніх іграх в Токіо цьогоріч представлена найменшою кількістю спортсменів за всю історію виступів – 157.

Джерело: Facebook