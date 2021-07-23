Сотні гравців World of Warcraft влаштували бойкот проти Activision Blizzard. Компанію звинуватили у домаганнях і дискримінації співробітниць.
Департамент справедливого працевлаштування та забезпечення житлом Каліфорнії (DFEH) звернувся до суду, щоб закликати компанію до відповіді за дії деяких співробітників.
Судовий процес набув широкого розголосу в середу 23 липня. Багатьох гравців потрясла інформація про розробників World of Warcraft.
Сотні геймерів влаштували сидячий протест у фентезійному місті Орібос в Темних Землях. Користувачі також висловили підтримку постраждалим та поділилися знімками з екрана з акції у твіттері.
Made my way over to this, making a personal post for once to stand out against the disgusting actions of Activison/Blizzard#Warcraft I encourage other people who love this game and respect the victims to do the same, if they can. https://t.co/HU9BDzJMDc pic.twitter.com/b9Oj35H43x
— Boyd Bear (@Meawbear) July 22, 2021
За словами представниці однієї з ігрових гільдій, деяким користувачам важко покинути World of Warcraft, але більшість учасників акції вже відмовилися від участі в проекті. Це помітно за скасованою підпискою – з часом їхні акаунти заблокують.
Fence Macabre encourages all sub-locked players to join us on Thursday July 22nd at 9AM PST at the Idyllia Steps, Oribos.
Alliance Anchor: Vicaire-WyrmrestAccord
Horde Anchor: Loira-WyrmrestAccord
Fundraising Campaign: https://t.co/uRVkYZUcSY pic.twitter.com/bl8IaLXVXh
— Fence Macabre Caravan (@fencemacabre) July 22, 2021
World of Warcraft – масова рольова онлайн-гра, розроблена компанією Blizzard Entertainment. Вона стала доступною у 2004 році, і відтоді отримала купу нагород та визнання користувачів.
Раніше компанія вже опинялася в епіцентрі скандалу. У жовтні 2019 року Blizzard покарала гонконгського кіберспортсмена за висловлювання підтримки що протестів у Гонконзі. Після покарання суспільство почало відмовлятися від продукції Blizzard, а відкритий лист членів конгресу США змусив компанію пом’якшити покарання.