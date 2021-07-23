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Факти / Lifestyle / Інтернет
Микола Олефіренко |

Гравці World of Warcraft влаштували бойкот Blizzard: скандал набирає обертів

World of Warcraft

Сотні гравців World of Warcraft влаштували бойкот проти Activision Blizzard. Компанію звинуватили у домаганнях і дискримінації співробітниць.

Департамент справедливого працевлаштування та забезпечення житлом Каліфорнії (DFEH) звернувся до суду, щоб закликати компанію до відповіді за дії деяких співробітників.

Судовий процес набув широкого розголосу в середу 23 липня. Багатьох гравців потрясла інформація про розробників World of Warcraft.

Сотні геймерів влаштували сидячий протест у фентезійному місті Орібос в Темних Землях. Користувачі також висловили підтримку постраждалим та поділилися знімками з екрана з акції у твіттері.

За словами представниці однієї з ігрових гільдій, деяким користувачам важко покинути World of Warcraft, але більшість учасників акції вже відмовилися від участі в проекті. Це помітно за скасованою підпискою – з часом їхні акаунти заблокують.

World of Warcraft – масова рольова онлайн-гра, розроблена компанією Blizzard Entertainment. Вона стала доступною у 2004 році, і відтоді отримала купу нагород та визнання користувачів.

Раніше компанія вже опинялася в епіцентрі скандалу. У жовтні 2019 року Blizzard покарала гонконгського кіберспортсмена за висловлювання підтримки що протестів у Гонконзі. Після покарання суспільство почало відмовлятися від продукції Blizzard, а відкритий лист членів конгресу США змусив компанію пом’якшити покарання.

Фото: Unsplash

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