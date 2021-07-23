Сотні гравців World of Warcraft влаштували бойкот проти Activision Blizzard. Компанію звинуватили у домаганнях і дискримінації співробітниць.

Департамент справедливого працевлаштування та забезпечення житлом Каліфорнії (DFEH) звернувся до суду, щоб закликати компанію до відповіді за дії деяких співробітників.

Судовий процес набув широкого розголосу в середу 23 липня. Багатьох гравців потрясла інформація про розробників World of Warcraft.

Сотні геймерів влаштували сидячий протест у фентезійному місті Орібос в Темних Землях. Користувачі також висловили підтримку постраждалим та поділилися знімками з екрана з акції у твіттері.

Made my way over to this, making a personal post for once to stand out against the disgusting actions of Activison/Blizzard#Warcraft I encourage other people who love this game and respect the victims to do the same, if they can. https://t.co/HU9BDzJMDc pic.twitter.com/b9Oj35H43x — Boyd Bear (@Meawbear) July 22, 2021

За словами представниці однієї з ігрових гільдій, деяким користувачам важко покинути World of Warcraft, але більшість учасників акції вже відмовилися від участі в проекті. Це помітно за скасованою підпискою – з часом їхні акаунти заблокують.

Fence Macabre encourages all sub-locked players to join us on Thursday July 22nd at 9AM PST at the Idyllia Steps, Oribos. Alliance Anchor: Vicaire-WyrmrestAccord

Horde Anchor: Loira-WyrmrestAccord Fundraising Campaign: https://t.co/uRVkYZUcSY pic.twitter.com/bl8IaLXVXh — Fence Macabre Caravan (@fencemacabre) July 22, 2021

World of Warcraft – масова рольова онлайн-гра, розроблена компанією Blizzard Entertainment. Вона стала доступною у 2004 році, і відтоді отримала купу нагород та визнання користувачів.

Раніше компанія вже опинялася в епіцентрі скандалу. У жовтні 2019 року Blizzard покарала гонконгського кіберспортсмена за висловлювання підтримки що протестів у Гонконзі. Після покарання суспільство почало відмовлятися від продукції Blizzard, а відкритий лист членів конгресу США змусив компанію пом’якшити покарання.