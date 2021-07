Сотні гравців World of Warcraft влаштували бойкот проти Activision Blizzard. Компанію звинуватили у домаганнях і дискримінації співробітниць.

Департамент справедливого працевлаштування та забезпечення житлом Каліфорнії (DFEH) звернувся до суду, щоб закликати компанію до відповіді за дії деяких співробітників.

Судовий процес набув широкого розголосу в середу 23 липня. Багатьох гравців потрясла інформація про розробників World of Warcraft.

Сотні геймерів влаштували сидячий протест у фентезійному місті Орібос в Темних Землях. Користувачі також висловили підтримку постраждалим та поділилися знімками з екрана з акції у твіттері.

Made my way over to this, making a personal post for once to stand out against the disgusting actions of Activison/Blizzard#Warcraft I encourage other people who love this game and respect the victims to do the same, if they can. https://t.co/HU9BDzJMDc pic.twitter.com/b9Oj35H43x

— Boyd Bear (@Meawbear) July 22, 2021